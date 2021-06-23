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كشف تقرير صادر عن مجموعة غير حكومية يقع مقرها في المملكة المتحدة، عن أن أكثر من 10 ملايين كوري شمالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وفي تقرير المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2021 الذي صدر أمس الثلاثاء، قدرت مجموعة "مبادرات التنمية" أن 10 ملايين و900 ألف من سكان كوريا الشمالية كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية العام الماضي.ووضع التقرير كوريا الشمالية في المرتبة السادسة على قائمة البلدان التي تعاني من أزمة إنسانية، وجاء في المقدمة اليمن الذي يُفترض أن به 24.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات. واحتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة الثانية بـ23,4 مليون شخص، وتلتها فنزويلا بـ14,3 مليون شخص، وأفغانستان بـ14 مليونا، وسوريا بـ11,7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.وتوقعت المجموعة أن كوريا الشمالية ستحتاج إلى 147 مليون دولار أمريكي للاستجابة للأزمة، التي قالت إنها ناتجة عن كوارث طبيعية. وفيما يتعلق بخطورة الوضع، تم تقييم كوريا الشمالية على أنها في المستوى الرابع على مقياس مكون من خمسة مستويات، الخامس هو الأكثر خطورة، وقد ظلت كوريا الشمالية تعاني من هذا الوضع لست سنوات متتالية.