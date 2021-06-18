645 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس في كوريا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 645 حالة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ومنها 228 حالة في سيول و180 حالة في مقاطعة كيونغ كي.وقد أنهى حوالي 15 مليونا و100 ألف شخص تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للجائحة حتى الآن ليمثل عددهم 29.4 % من إجمالي عدد السكان في البلاد، بينما بلغ إجمالي عدد أولئك الذين أتموا عمليات التطعيم حتى الآن حوالي 4 ملايين و290 ألف شخص ليمثل 8.4 % من إجمالي عدد السكان.وقال "كوان دوك تشول" نائب المدير الأول في مركز التعامل مع الكوارث والطوارئ في اجتماع عُقِد صباح اليوم في مقر المركز إن المركز سيركز الجهود على تنفيذ تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات حتى منتصف الشهر القادم، مضيفا أنه سيكون أيضا على أهبة الاستعماد لعمليات التطعيم الكبيرة التي من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام.كما توقع نائب المدير أن تزداد الاتصالات بين الناس بدءا من الشهر القادم الذي سيتم فيه تعديل وتخفيف نظام التباعد الاجتماعي داعيا إلى مزيد من أنشطة الوقاية الذاتية.من ناحية أخرى، بدأت اليوم عملية حجز التطعيم لحوالي 200 ألف شخص لا يستطيعون الخضوع للتطعيم حتى نهاية هذا الشهر بالرغم من أنهم كانوا قد طلبوا تلقي لقاح "أسترازينيكا" سابقا. وستستمر عملية الحجز على مدار 8 أيام. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة تتكون من كبار المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما أو المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وغيرهم، بحيث تم تأخير تطعيمهم حتى أوائل الشهر القادم نتيجة لنقص اللقاحات. ومن المتوقع أن يتلقى هؤلاء لقاح "فايزر" من يوم 5 إلى يوم 17 في الشهر القادم.