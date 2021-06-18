انخفاض خطورة فيروس كورونا على كبار المسنين الكوريين بسبب التطعيم

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أنهى حوالي 30 % من الكوريين تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات.ونتيجة للاستخدام الفعال في اللقاحات المتوفرة تجاوز عدد المتلقين الهدف الأصليَّ الذي حددته الحكومة الكورية سابقا.ومن هذا المنطلق تشهد كوريا التأثيرات الإيجابية للتطعيم بحيث انخفض عدد المصابين بالجائحة من بين المرضى في حالات خطيرة إلى 135 حالة الآن بعد أن كان يبلغ حوالي 170 حالة في أوائل الشهر الماضي.ومن الملاحظ أن فئة كبار المسنين الذين أنهى معظمهم تلقي التطعيم تشهد انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة بحيث انخفضت نسبة إصابة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما من بين المرضى بحالات خطيرة حاليا إلى مستوى 71 % بعد أن كانت قد بلغت 86 % في أوائل الشهر الماضي، بينما انخفضت نسبة الوفيات من 1.49 % إلى 1.32 % خلال نفس الفترة.وستُجري السلطات الصحية المحلية ترتيبا وتنسيقا على المرافق والمنشآت الطبية إلى جانب تعليم الطواقم الطبية وتنفيذ إجازاتهم استعدادا لعملية التطعيم الكبيرة على الناس العاديين التي ستبدأ بالفعل في نهاية الشهر القادم.ومن ناحية أخرى، صرحت الحكومة الكورية بأنها ستبدأ في الشهر القادم في توفير خدمة تسمح بالتحقق مما إذا تلقى الناس التطعيمات أم لا بواسطة رموز QR المستخدمة حاليا للدخول والخروج من المرافق متعددة الاستخدامات.