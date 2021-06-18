لجنة الإدارة والأمن البرلمانية توافق على مسودة قانون العطلات الرسمية البديلة

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عقدت لجنة الإدارة والأمن البرلمانية اجتماعا شاملا اليوم، حيث وافقت على مسودة قانون العطلات الرسمية البديلة الذي يسمح بتخصيص عطلات رسمية بديلة في حالة تطابق العطلات الرسمية مع أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية الأخرى.ولكن النواب في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي الذين كانوا يصرون على مسألة المساواة مع العاملين الذين يعملون في أماكن العمل التي يعمل فيها أقل من 5 عاملين لم يشاركوا في عملية التصويت على المسودة.تجدر الإشارة إلى أن المسودة تتضمن دخولها حيز التنفيذ من الأول من شهر يناير القادم، ولكنها نصَّتْ على تطبيق الحالات الخاصة على أيام "الاستقلال"، و"التأسيس الوطني"، و"الحروف الكورية"، و"كريسماس" لهذا العام والتي تتطابق مع نهايات الأسبوع لتكون من العطلات الرسمية البديلة.بالنسبة للعاملين الذين يعملون في أماكن العمل التي يعمل فيها أقل من 5 عاملين والذين تم إثارة الجدل من ناحية "المساواة" معهم، فقد تم استبعادهم عن نطاق تطبيق القانون.كما لن يستفيد العاملون في أماكن العمل التي يعمل فيها ما بين أكثر من 5 عاملين وأقل من 30 عاملا من نظام العطلات الرسمية البديلة خلال هذا العام إلا أنهم سيستفيدون من النظام بدءا من شهر يناير من عام 2022.