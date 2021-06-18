مليونا دولار مساهمة إضافية من كوريا إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

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قررت الحكومة الكورية تقديم مساهمة إضافية تبلغ قيمتها مليوني دولار إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.وصرحت وزارة المالية والإستراتيجية اليوم بأن "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والإستراتيجية قد أجرى مباحثات عبر الفيديو مع محافظ البنك الأوروبي "أوديل رينو باسو" ووقع على الاتفاقية ذات الصلة.وقررتْ كوريا تقديم مليون دولار بشكل إضافي إلى كل من صندوق الاستشارة التقنية والتعاون بين البنك الأوروبي وكوريا الجنوبية، وصندوق التحول النظامي الأولي واللذَين يدعمان تحويل دول أوربا الشرقية وآسيا الوسطى إلى نظام اقتصاد السوق.علاوة على ذلك فقد تقرر تقديم مليوني يورو إلى صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنك الأوروبي الهادف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في تركيا.وبهذه المناسبة طلب نائب رئيس الوزراء الكوري من البنك الأوروبي مزيدا من التعاون مع كوريا الجنوبية، واكتشاف مشروعات التعاون الجديدة حتى تستطيع الشركات الكورية المشاركة فيها.إضافة إلى ذلك فقد طَلَبَ رئيس الوزراء الكوري توسيع حجم توظيف الموظفين الكوريين في البنك الأوروبي.يشار إلى أن المباحثات جرت من أجل مناقشة المواضيع الرئيسية للاجتماع العام الثلاثين للبنك الأوروبي الذي سيُعقَد في الأول من الشهر المقبل.