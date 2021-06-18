هيئة الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف

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من المتوقع أن تكون كمية هطول الأمطار في موسم الأمطار لهذا العام في البلاد متساوية مع كميات الأعوام السابقة.قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية في تقرير حول التوقعات الطقسية خلال الأشهر الثلاث القادمة أصدرته اليوم إنه من المتوقع أن تكون كمية هطول الأمطار في شهر يوليو القادم الذي سيصادف موسم الأمطار وشهر أغسطس القادم متساوية مع نفس الفترة من الأعوام السابقة.كما توقعت أن تكون درجات الحرارة في الشهرين القادمين متساوية أو أعلى من نفس الفترة من الأعوام السابقة مما يشير إلى احتمال اشتداد الحرارة خلال صيف هذا العام مقارنة مع العام الماضي أو الأعوام السابقة.وتوقعت أن تكون درجات الحرارة وكمية هطول الأمطار في شهر سبتمبر القادم متساوية مع الأعوام السابقة.قالت الهيئة الكورية إن موسم الأمطار قد تأخر هذا العام نتيجة لاحتفاظ الهواء البارد القادم من الشمال بقوته حتى الآن، لكن الوضع بعد شهر يوليو القادم سيكون قابلا للتغيير، مع الأخذ في الاعتبار مساحة ذوبان الجليد في القطب الشمالي ودرجة حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ الاستوائي وغيرهما.