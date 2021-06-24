الرئيس مون يدعو إلى مراقبة سوق العملات المشفرة المحمومة

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دعا الرئيس "مون جيه إين" الحكومة الكورية إلى مراقبة سوق العملات المشفرة، لا سيما مع انخراط الشباب في حمى شراء العملات المشفرة.ونقل رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" موقف الرئيس من هذه المسألة، ردا على سؤال طُرح خلال جلسة التفتيش البرلمانية أمس الأربعاء.وقال "كيم" إن "مون" شدد على الحاجة إلى الفحص الدقيق لسوق العملات المشفرة شديدة التقلب، لمنع وقوع خسائر كبيرة بين المستثمرين الشباب.وردا على سؤال من "لي جو هوان"، ممثل حزب قوة الشعب المعارض، عما إذا كان "مون" أصدر أي تعليمات بخصوص السياسات، قال رئيس الوزراء إنه لم يصدر مثل ذلك الأمر.وقال "كيم" إنه ركز منذ توليه منصبه الشهر الماضي على جهود تحقيق الاستقرار في سوق العملات المشفرة وتأمين شفافية المعاملات. وقال إن الحكومة ستعمل على تحقيق استقرار السوق بحلول سبتمبر.