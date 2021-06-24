ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر السادس في يونيو

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في شهر يونيو، لتسجل أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات وخمسة أشهر.ووفقا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد بلغ المؤشر المركب لثقة المستهلك 110.3 نقطة في شهر يونيو، بزيادة قدرها 5.1 نقاط عن الشهر السابق.وبذلك ظل المؤشر يسجل نموا للشهر السادس على التوالي منذ ديسمبر، وسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2018 عندما سجل 110.7 نقطة.وتشير القراءة الأعلى من 100 نقطة أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال البنك المركزي إن المؤشر سجل نموا وسط التوقعات بالتعافي الاقتصادي نظرا لقوة الصادرات واستمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.وارتفع المؤشر الذي يقيس توقعات الناس بشأن إنفاق الأسر بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 113 نقطة في يونيو، مسجلا بذلك أعلى مستوى في 9 سنوات.وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة مؤشر فرعي يقيس توقعات الناس بشأن أسعار المساكن، وهو مؤشر لا يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 127 نقطة في يونيو، مسجلا بذلك نموا للشهر الثاني على التوالي.