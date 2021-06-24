وزير الدفاع الأمريكي: ميزانية الدفاع ستساعد في مواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية وإيران

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تركز على تعزيز ردعها ضد الصين، لكنها تحتاج أيضًا إلى مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وإيران.وصرح "أوستن" بذلك في جلسة للجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي بشأن طلب ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 لإدارة "جو بايدن".وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الميزانية التي تتضمن ما يزيد عن 5 مليارات دولار لمبادرة الدفاع في منطقة المحيط الهادئ تركز على مواكبة تحدي السرعة الذي تشهده الولايات المتحدة من الصين.لكنه أضاف أن الصين ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه الولايات المتحدة، مضيفًا أن الميزانية ستساعد واشنطن على مواجهة تهديدات روسيا وكوريا الشمالية وإيران أيضا.وقال "أوستن" إن الميزانية الأخيرة بتركيزها على الفضاء والدفاع الصاروخي وأجهزة الاستشعار المتطورة ستساعد أيضا على مواجهة قدرات الصواريخ الباليستية المتزايدة لدول مثل كوريا الشمالية وإيران.