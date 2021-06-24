لجنة التجارة الدولية الأمريكية توافق على رسوم مكافحة الإغراق ضد الإطارات الكورية الجنوبية

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وافقت لجنة التجارة الدولية الأمريكية على فرض رسوم لمكافحة الإغراق ضد إطارات السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية ودول أخرى.ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، فقد قررت اللجنة أمس الأربعاء أن الشركات الأمريكية قد أصيبت "بأضرار مادية" بسبب استيراد إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند.كما توصلت اللجنة إلى أن إطارات الركاب المدعومة من فيتنام أضرت بالشركات المصنعة المحلية.وسوف تصدر وزارة التجارة الأمريكية أوامر برسوم مكافحة الإغراق على الواردات من هذه المنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند، بالإضافة إلى رسوم تعويضية ضد واردات الإطارات من فيتنام.ويأتي قرار اللجنة بعد نحو شهر من إعلان الوزارة أنها ستفرض رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح بين 14.72% و27.05% على الإطارات الواردة من كوريا الجنوبية.وقد زعم اتحاد "عمال الصلب المتحدون"، الذي يمثل العمل في مصانع الإطارات الأمريكية والذي قدم الالتماسات ذات الصلة في عام 2020، أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 4.4 مليارات دولار من الإطارات من الدول الأربع في ذلك العام.وقال الاتحاد إن واردات تلك الدول ارتفعت بنحو 20% منذ عام 2017، لتصل إلى 85.3 مليون إطار في عام 2019.