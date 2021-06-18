استعدادات أولمبياد طوكيو وسط مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا

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تعمل الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية على قدم وساق لإقامة أولمبياد طوكيو في الشهر القادم وسط مخاوف بشأن تفشي جائحة كورونا.ولم يتبق سوى 29 يوما على افتتاح أولمبياد طوكيو يوم 23 من شهر يوليو القادم.وقد تم الكشف أمس عن مركز الإذاعة الدولية التي ستَبُثُّ منها حوالي 100 إذاعة في مختلف أنحاء العالم المبارياتِ الأولمبية بشكلٍ مباشر، بينما وصل رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الأولمبية الدولية "جون كوتش" إلى اليابان، وبعد الخضوع للحجر الصحي، تَفَقَّدَ ملعب الجمباز هناك.كانت لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو قد حددت عدد المتفرجين بـ 10 آلاف شخص على الأكثر. وبشأن السماح ببيع المشروبات الكحولية، فقد غيرت اللجنة موقفها بسبب تزايد القلق والانتقاد.كما تم الإعلان عن التوجيهات الخاصة بتصرفات المتفرجين بحيث لا يمكنهم خلع الكمامات داخلَ الملاعب، كما سيتم حظر أعمال التشجيع التي قد تسفر عن الإصابة بجائحة كورونا بما فيها إطلاق الهتافات ووضع الذراعين حول الكتفين بشكل جماعي.من ناحية أخرى بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالجائحة في طوكيو 619 حالة خلال أمس، وهو بزيادة أكثر من 100 شخص مقارنة بالأسبوع الماضي، وسجل العددُ زيادةً لليوم الرابع على التوالي.وبدايةً من أمس لم يتبق سوى شهر واحد على افتتاح أولمبياد طوكيو، وقد صادف الأمسُ ذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، وقد أحاط بعض المواطنين اليابانيين مقر بلدية طوكيو ونادوا بـ" يوم بدون أولمبياد" بينما طالب المواطنون في محافظتي "جيبا" و"سايتاما" بالقرب من طوكيو إقامة المباريات دون جمهور بعد الساعة التاسعة مساء خلال فترة الأولمبياد.