قلق من احتمال انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا في البلاد

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شهدت البلاد قلقا من اشتداد تفشي جائحة كورونا في ظل انتشار متحور "دلتا" المتميز بقوة الانتشار من فيروس كورونا إلى مختلف أنحاء العالم بوتيرة سريعة.خاصة وأن هذا الفيروس المتحور معروف بقوة انتشاره بـ1.4 ضعف مقارنة مع متحور " ألفا" الذي بدأ قبل "دلتا. فمن الأرجح أن يستمر بكونه فيروسا متحورا في البلاد بعد انتشاره في بعض الدول الرئيسية الأخرى بما فيها بريطانيا، مما جعل السلطات المحلية تبحث عن مختلف السبل للتعامل معه.قال مركز التعامل الكوري مع الأوبئة وبعض وكالات الأنباء الأجنبية اليوم إن متحور "دلتا" ينتشر الآن في حوالي 80 دولة في العالم.وتبين أن حوالي 90 % من عدد حالات الإصابة الجديدة في بريطانيا جاءت بسبب هذا المتحور، بينما جاء أكثر من 60 % منه في لشبونة بالبرتغال.أما في الولايات المتحدة فقد شهدت مضاعفة عدد حالات الإصابة بمتحور دلتا كل أسبوعين ليمثل عدد حالات الإصابة بهذا المتحور 20 % من إجمالي عدد الحالات.ومن بين حالات الإصابة بجائحة كورونا 84.8 % من حالات الإصابة بمتحور "ألفا"، و8.5 % من حالات الإصابة بمتحور "دلتا". ولكن من المحتمل زيادة نسبة "دلتا" بسبب سرعة انتشاره.يتوقع الخبراء أن يستقر دلتا كمتحور سائد بسهولة مع الأخذ في الحسبان قوة انتشاره، بينما تعتقد الحكومة الكورية أن تطعيم اللقاحات قادر إلى حد ما على منع انتشار جميع متحورات الفيروس بما فيها متحور "دلتا".