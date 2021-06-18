السلطات الصحية تدرس استخدام جرعات إضافية منشطة من اللقاح للتصدي للسلالات المتغيرة من كورونا

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قالت الحكومة إنها تدرس تقديم جرعات إضافية منشطة من اللقاحات، لتعزيز جهاز المناعة وللاستجابة والتصدي للسلالات المتغيرة من فيروس كورونا المستجد.وكشفت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" عن هذه الخطوة في إحاطة دورية أمس الخميس، مضيفة أن السلطات الصحية تراقب التحركات المماثلة في الدول الأخرى، حيث يتم دراسة أنواع اللقاحات التي يمكن استخدامها كجرعات منشطة وعلى أي فترات زمنية.وقالت "جونغ" إن الحكومة تدرس وضع خطط للتطعيم بالجرعات المنشطة بناء على التجارب السريرية ونتائجها عندما تصبح متاحة.وأضافت أن الحكومة تراجع أيضا الخطط المتعلقة بعدد اللقاحات التي يجب تأمينها في العام المقبل، كما أشارت إلى أن السلطات منفتحة أيضًا لعمليات المزج بين اللقاحات المختلفة، مستشهدة بالأبحاث التي تظهر تأثيرها الإيجابي على المناعة والاستجابة للسلالات المتغيرة من الفيروس.