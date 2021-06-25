سيول وواشنطن تناقشان الاستجابة المحددة في حالة عودة كوريا الشمالية إلى الحوار

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أفادت الأنباء أن السلطات الدبلوماسية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشاركت في التفاهم بأنه ينبغي الاستجابة بخطط عمل محددة، إذا قبلت كوريا الشمالية الدعوة لإجراء المحادثات.وقد جرى هذا الاتفاق خلال المناقشات الأخيرة بين المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو دوك" ونظيره الأمريكي "سونغ كيم"، وكذلك بين نائبيهما "لي مون هي" و"جونغ باك".وبموجب الاتفاق، سيتوصل الجانبان إلى خطط محددة لكيفية الاستجابة في حالة عودة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات. وقد عرض الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "كيم سونغ" الحوار مع الشمال "في أي وقت وفي أي مكان، دون شروط مسبقة"، خلال محادثاته مع "نوه" ونظيرهما الياباني "تايهيرو فوناكوشي" في سيول في مطلع هذا الأسبوع.وفيما يتعلق بتصريح وزير خارجية كوريا الشمالية "ري سون كوون" يوم الأربعاء الماضي بأن بيونغ يانغ لا تفكر في الاتصال بالولايات المتحدة، أفادت الأنباء أيضًا أن سيئول وواشنطن تتبادلان التحليلات والتقييم لتصريحات كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين.