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الاقتصادية

إيمارت تستحوذ على موقع إيباي كوريا مقابل 3.4 تريليون وون

Write: 2021-06-25 10:13:25

إيمارت تستحوذ على موقع إيباي كوريا مقابل 3.4 تريليون وون

Photo : YONHAP News

قالت شركة "إيمارت"، وهي سلسلة متاجر التجزئة التابعة لمجموعة "شين سيغيه"، أمس الخميس إنها ستوقع صفقة مع عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي "إيباي" (eBay) لشراء 80% من وحدتها الكورية، مقابل 3.44 تريليون وون.
ومن خلال هذه الصفقة، ستتحول "شين سيغيه" إلى اللاعب الثاني في سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية بعد أن كانت تمتلك حصة تبلغ 3% فقط، حيث تدير شركة "إيباي كوريا" ثلاث منصات للتسوق الإلكتروني، وهي "جي ماركت" (Gmarket) و"أوكشن" (Auction) و"جي 9" (G9)، بحصة إجمالية تبلغ 12%.
وقبل هذه الصفقة، كانت شركة "كوبانغ" تمتلك ثاني أكبر حصة في السوق بنسبة 13%، في حين تتصدر شركة "نيفر" (Naver) سوق التجارة الإلكترونية بحصة تبلغ 18%.
وفي الأسبوع الماضي، تم اختيار التجمع المكون من شركتي "شين سيغيه" و"نيفر" على شركة "لوتيه للتسوق"، والتي قيل إنها عرضت تسديد أقل من 3 تريليون وون مقابل شراء 80% من شركة "إيباي كوريا".
ثم انسحبت شركة "نيفر" من التجمع، لتترك مجموعة "شين سيغيه" لتصبح مقدم العطاء الوحيد.
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