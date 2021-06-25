الرئيس مون يستعد لحضور قمة افتراضية لدول أمريكا الوسطى اليوم الجمعة

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من المقرر أن يحضر الرئيس "مون جيه إين" قمة جماعية مع قادة ثماني دول في أمريكا الوسطى اليوم الجمعة عبر الفيديو.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيشارك "مون" في القمة الرابعة لنظام التكامل بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى، أو قمة السيكا، بدعوة من رئيس كوستاريكا "كارلوس ألفارادو". وتتولى كوستاريكا رئاسة قمة السيكا في النصف الأول من هذا العام.وقال المكتب الرئاسي في وقت سابق إن تلك القمة ستكون هي الأولى مع دول أمريكا اللاتينية منذ بدء إدارة الرئيس "مون"، وهي أيضًا أول قمة مشتركة للمجموعة مع كوريا الجنوبية منذ عام 2010.وأضاف المكتب الرئاسي أن القادة يخططون لمناقشة سبل الانتعاش الاقتصادي الشامل والمستدام لما بعد كورونا، والتعاون المستقبلي بين دول المجموعة وكوريا الجنوبية.وتتكون مجموعة السيكا من كوستاريكا وبليز والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان، وقد تأسست في عام 1991 بهدف تحقيق التكامل والنهضة لمنطقة أمريكا الوسطى.