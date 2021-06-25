البنتاغون يؤكد أهمية الالتزام بالتحالف مع كوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع كوريا الجنوبية لا يزال راسخا حتى بعد 71 عاما على الحرب الكورية، واصفة إياه بأنه "محور السلام" للمنطقة والعالم.وأدلى المتحدث باسم وزارة الدفاع "جون كيربي" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، مع احتفال الحليفين بالذكرى السنوية لبدء الحرب الكورية اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الولايات المتحدة إن التزام واشنطن بالتحالف على مدار الإحدى والسبعين سنة الماضية ظل راسخا ومبنيا على التضحية المشتركة للأمريكيين والكوريين الجنوبيين.وأضاف أن ذلك التحالف هو محور السلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، وكذلك في جميع أنحاء العالم.