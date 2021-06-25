معنويات الشركات في كوريا الجنوبية ثابتة للشهر الثاني في يونيو

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ظلت معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية ثابتة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.ووفقا لبنك كوريا اليوم الجمعة، فقد سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 88 نقطة في شهر يونيو، دون تغير عن الشهر الأسبق.وقد ارتفعت قيمة المؤشر في مارس وأبريل، وظل ثابتا لشهرين متتاليين منذ ذلك الحين. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار نقطتين على أساس شهري لتسجل 98 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2011 عندما بلغت قيمة المؤشر 99 نقطة.وظلت قيمة المؤشر لغير الشركات المصنعة، وهو قطاع يشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، ثابتة عند 81 نقطة.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المحلية لشهر يوليو بمقدار نقطتين على أساس شهري لتسجل 90 نقطة.