وزيرا خارجية كوريا وسنغافورة يتفقان على بذل الجهود لاستئناف نظام المسار السريع

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وسنغافورة محادثات أمس الخميس لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، فقد أجرى وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ونظيره السنغافوري "فيفيان بالاكريشنان" محادثات في سنغافورة.وفي الاجتماع، قال "جونغ" إن كوريا الجنوبية عززت التعاون مع سنغافورة، ووافقت على مواصلة القيام بذلك في سبعة مجالات، من بينها الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار.واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لاستئناف برنامج الدخول "المسار السريع" للرحلات الأساسية لرجال الأعمال.كما اتفق الوزيران على مواصلة المشاورات لتطبيق برنامج "فقاعة السفر"، والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، لتوسيع التبادلات الشعبية.وقد أطلق الجانبان برنامج "المسار السريع" في سبتمبر من العام الماضي، الذي يسمح بالرحلات الأساسية لرجال الأعمال وغيرهم بين البلدين. ولكن تم تعليق البرنامج في فبراير وسط الارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.