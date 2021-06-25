البنتاغون يصف نشر لواء البولدوغ في كوريا الجنوبية بأنه في إطار التناوب العادي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن نشر قوات اللواء القتالي المدرع المعروف باسم "لواء البولدوغ" في كوريا الجنوبية يأتي في إطار "التناوب العادي".وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" خلال مؤتمر صحفي عندما سُئل عن هذا الأمر.وقال "كيربي" إن القوات من اللواء الثالث المدرع القتالي التابع للفرقة المدرعة الأولى، والمتمركزة في "فورت بليس" في تكساس، ستحل محل فريق اللواء القتالي الأول من فرقة المشاة الثالثة.وقال المتحدث إن هذا الاستبدال جزء من التناول المنتظم العادي للقوات، لدعم التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية، واصفا إياه بأنه "نشر دوري عادي" للقوات.وقال الجيش الثامن الأمريكي في وقت سابق إن قوات من لواء البولدوغ بدأت في الوصول إلى كوريا الجنوبية في مطلع هذا الشهر.وسوف يدعم اللواء فرقة المشاة الثانية في كوريا الجنوبية والفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والجيش الثامن لمدة 9 أشهر.