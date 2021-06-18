كوريا الشمالية تحتفل بذكرى الحرب الكورية دون مسيرة مناهضة للولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

يبدو أن كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الحادية والسبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية في جو يسوده الهدوء دون تنظيم مسيرات مناهضة للولايات المتحدة.ولم تنشر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، ومنها صحيفة رودونغ شنمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم ، أيَّ أخبار وتعليقات ذات صلة بالمسيرات المناهضة للولايات المتحدة.وكانت كوريا الشمالية تنظم التجمعات العامة المناهضة للولايات المتحدة كل عام، لكنها توقفت عن تنظيمها منذ عام 2018 الذي عقدت فيه قمة سنغافورة بين زعيمها "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ويبدو أن هناك احتمالا ضئيلا لأن تقوم كوريا الشمالية بتنظيم مسيرات مناهضة لواشنطن خلال الساعات المتبقية من اليوم لأن بيونغ يانغ لم تنظم مسيرات في العام الماضي الذي احتفلت فيه بالذكرى السبعين على اندلاع الحرب الكورية.من جهة ثانية، نشرت صحيفة "رودونغ شنمون" مقالين عن الحرب الكورية دون أي صورة ذات صلة، بينما ركزت فيهما على تمجيد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" بدلا من تغذية المشاعر المعادية للولايات المتحدة.