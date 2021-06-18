كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني

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قالت وزارة الدفاع الكورية اليومَ الجمعة إن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي قد عقدا حوارا أمنيا ودفاعيا بطريقة افتراضية عبر الفيديو، وتبادلا سبل تعزيز التعاون والتبادل الدفاعي بينهما، والأوضاع الأمنية الإقليمية الراهنة.وحضر الحوار الذي يُعقَد كل عامين منذ عام 2015، عن الجانب الكوري مفوَّض السياسات الدولية في وزارة الدفاع "كيم سانغ جين"، فيما مثَّل جانبَ الاتحاد الأوروبي مديرُ قسم السياسات الأمنية والدفاعية في وزارة العلاقات الخارجية.وأشاد الجانبان بالتعاون الدفاعي الذي تم تطويره وتوسيعه على أساس علاقة الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.وقدم الجانبُ الأوروبي شرحا للجانب الكوري عن الإستراتيجية التي يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بوضعها، معربا عن أمله في التعاون مع كوريا الجنوبية في تنفيذ تلك الإستراتيجية.وأشاد بالمهام التي تنفذها وحدة "تشونغ هيه" البحرية ضمن عمليات القوات البحرية الأوروبية المشتركة لمكافحة القراصنة في المياه البحرية القريبة من الصومال.واتفق الجانبان على التعاون في مكافحة القراصنة في المياه البحرية القريبة من خليج غينيا.