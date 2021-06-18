كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى تتفق على تعزيز علاقات التعاون الشامل

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة قمة افتراضية عبر الفيديو مع قادة 8 دول أعضاء في منظومة التكامل في أمريكا الوسطى"سيكا"، واتفق معهم على تعزيز علاقات التعاون الشامل بين الجانين.وقد تم تأسيس منظومة السيكا في شهر يناير من عام 1991، وتضم في عضويتها 8 دول، هي كوستاريكا، والسلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وبنما، وبليز، وجمهورية الدومينيكان.ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، وانضمت كوريا الجنوبية إلى عضوية بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي في العام الماضي، ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة أساسية لتنمية التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا الوسطى.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيه قمة بين كوريا الجنوبية ومنظومة التكامل في أمريكا الوسطى منذ عام 2010.وتقاسم القادة المشاركون في قمة اليوم الآراء على أهمية التعاون المشترك في مجالات الصناعات الصديقة للبيئة والتحول الرقمي من أجل تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال التغلب السريع على جائحة كورونا، والنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في توسيع نطاق التعاون الموجه نحو المستقبل بين كوريا الجنوبية ومنظومة التكامل في أمريكا الوسطى.وشدد على الحاجة إلى تعزيز التبادلات البشرية، مؤكدا على استعداد كوريا الجنوبية للمشاهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في دول أمريكا الوسطى من خلال توسيع حجم المساعدات الإنمائية الرئيسية.وقدم "مون" شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.