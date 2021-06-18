كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الحرب الأهلية الكورية

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جرت في كوريا الجنوبية مراسم الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الحرب الأهلية الكورية، حيث دخل قدامى المحاربين قاعة الاحتفال مع رئيس الوزراء.وتبعهم العلم الوطني الكوري "تيه غوك كي" وأعلامُ الدول المشاركة الاثنتين والعشرين التي شاركت في الحرب الكورية، معلنة عن افتتاح الاحتفال.وتم في الاحتفال منح أوسمة "موغونغ" للمحاربين القدامى وعائلاتهم الذين تم الاعتراف بما أنجزوه خلال مشاركتهم في الحرب الكورية لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما.وجدد المشاركون في الاحتفال عزمهم على أن يتذكروا للأبد التضحيات التي كرسها هؤلاء المحاربون القدامى من أجل الوطن.وأقيم الاحتفال في مدينة بوسان التي كانت عاصمة مؤقتة خلال الحرب الأهلية الكورية، بمشاركة حوالي 240 من قدامى المحاربين وأعضاء أسر القتلى في الحرب والمسؤولين الحكوميين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام مراسم الاحتفال بذكرى الحرب الكورية في مدينة بوسان منذ عام 1994.وقالت وزارة شؤون المحاربين القدامى إنه تم إقامة الاحتفال في بوسان من أجل ذكريات 1129 يوما كانت مدينة بوسان خلالها عاصمة مؤقتة لكوريا الجنوبية في ظل الحرب الكورية، ويحدونا الأمل في أن تحقق البلاد قفزة جديدة.كما نُظِّمَتْ الاحتفالات والمناسبات والأحداث المختلفة في أرجاء مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى تفاني وتضحيات المحاربين القدامى.وقد أسفرب الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت عام 1950 عن مقتل 1.6 مليون من الجنود والمواطنين الكوريين، و150 ألف جندي أجنبي شاركوا في الحرب ضمن قوات الأمم المتحدة.