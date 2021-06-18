مؤشر حجم الصادرات يسجل ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي

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سجل مؤشر حجم الصادرات والواردات ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي بفضل زيادة صادرات السيارات، وأشباه الموصلات، وزيادة الطلب الناتج عن تعافي ثقة المستهلكين.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر حجم الصادرات في شهر مايو 115.78 نقطة، بزيادة قدرها 22.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستويات الزيادة منذ عامين و7 أشهر.وأشار التقرير إلى أن مؤشر قيمة الصادرات بلغ 122.5 نقطة في مايو، بزيادة نسبتها 49.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستويات الزيادة منذ 11 عاما و4 أشهر.وقال التقرير إن مؤشر حجم صادرات كل من الأجهزة الإلكترونية ووسائل المواصلات، منها السيارات، زاد بنسبة قدرها 49.3% و112.1% على التوالي، فيما زاد مؤشر قيمة صادرات كل من المنتجات الفحمية والنفطية والمنتجات المعدنية الأولية ووسائل المواصلات بنسبة 164.4% و66.5% و117.7% على التوالي.أما مؤشر حجم الواردات ومؤشر قيمة الواردات في مايو فقد زاد بنسبة 9.8% و39.2% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.