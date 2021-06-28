29,8% من الكوريين يتلقون الجرعة الأولى من لقاحات كورونا

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تلقى أكثر من 15 مليونا و290 ألف شخص في كوريا الجنوبية أول جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يمثل 29,8% من إجمالي عدد السكان.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم أمس الأحد، تلقى 11 ألفا و159 شخصا أول جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوم السبت.ومن بين 15 مليونا و290 ألف شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، تلقى 10 ملايين و390 ألفا لقاجات أسترازينيكا، بينما تلقى 3 ملايين و750 ألفا لقاحات فايزر، وتلقى حوالي مليون و120 ألفا لقاحات جونسون آند جونسون، وهو لقاح محون من جرعة واحدة.ووصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية إلى أكثر من 4 ملايين و640 ألفا، أي ما يعادل 9% من إجالي عدد السكان.ويذكر أنه يتم تضمين الأشخاص الذين تلقوا لقاحات "يانسن" في عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية.