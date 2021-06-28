متغيرات فيروس كورونا تؤثر على استئناف الرحلات الجوية الدولية

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أفادت تقارير صحفية بأن شركات الطيران الكورية الجنوبية علقت خططها لاستئناف الرحلات الجوية إلى كل من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا، وسط الانتشار العالمي للمتغير دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا الجديد.وكانت شركات الطيران المحلية تسعى لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، حيث تريد الحكومة الكورية توقيع اتفاقيات فقاعة السفر مع البلدان التي لديها معدلات إصابة منخفضة من فيروس كورونا.وطلبت شركات الطيران الكورية من وزارة النقل السماح بتنفيذ رحلاتها على مسارات جنوب شرق آسيا، لكن الصناعة المحلية تتوقع أنه لن يتم إجراء تلك الرحلات الجوية حتى لو منحت الوزارة التصريح.ومع ذلك، ستُستأنف الرحلات الجوية إلى كل من "غوام" و"سايبان" اللتين تشهدان معدلات إصابة أقل من متغيرات فيروس كورونا اعتبارا من الشهر القادم.وسوف تستأنف خطوط "آسيانا" الجوية و"تي واي إير" الرحلات إلى "سايبان" بدءا من 24 و29 يوليو على التوالي، بواقع رحلة واحدة في الأسبوع.