كوريا تبدأ تطبيق نظام جديد للتباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكبرى

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ستبدأ الحكومة الكورية في تطبيق المستوى الثاني من نظام التباعد الاجتماعي الجديد المكون من أربع درجات، في منطقة سيول الكبرى، بينما ستكون المناطق الأخرى تحت المستوى الأول.وكشف المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأحد عن النظام الجديد الذي سيحل محل المخطط الحالي المكون من خمسة مستويات.وبموجب الإرشادات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 1 يوليو، سيمكن للمطاعم والمقاهي في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون العمل حتى منتصف الليل، أي بعد ساعتين من الساعة العاشرة مساء كما هو مطبق حاليا، في حين سيتم السماح للحانات ومرافق الحياة الليلية الأخرى باستئناف عملها.وسوف يتم أيضا رفع سقف التجمعات الخاصة في منطقة العاصمة إلى ستة أشخاص لمدة أسبوعين على أساس تجريبي، قبل أن يتم توسيعه في النهاية إلى ثمانية أشخاص. ولن يكون هناك حد للتجمعات الخاصة في المستوى الأول الجديد، لكن المدن والمقاطعات والمناطق الرئيسية ستسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى ثمانية أشخاص حتى 14 يوليو، قبل إزالة هذا الحد. وسوف تحظر جزيرة جيجو التجمعات الخاصة لأكثر من ستة أشخاص لمدة أسبوعين مثل منطقة العاصمة، بينما سترفع مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" فقط الحظر بالكامل عند إدخال نظام التباعد الجديد.