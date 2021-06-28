ارتفاع متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا بأكثر من 10%

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ارتفع متوسط عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بأكثر من عشرة بالمائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الكورية لتطبيق نظام جديد للتباعد الاجتماعي يتم من خلاله تخفيف القيود.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأحد، تم اكتشاف 491,6 حالة في المتوسط يوميا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 47 حالة، أي بنسبة 10,6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ومع ذلك، انخفض متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بمقدار 10، ليصل إلى 67,1 مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك بفضل برنامج التطعيم المستمر.وارتفع معدل تكاثر الفيروس في البلاد بشكل طفيف إلى 0,99 خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ0,88 في الأسبوع الأسبق.وقال "سون يونغ ري" المسؤول الكبير بوزارة الصحة، أمس الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأمراض الخطيرة يتناقص وسط برنامج التطعيم، لكن كوريا لم تقم بعد بتطعيم عدد كافٍ من الناس لاحتواء الوباء بشكل كامل.