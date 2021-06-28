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السياسية

حاكم كيونغ كي يعلن هذا الأسبوع عن خوض سباق الترشح للانتخابات الرئاسية

Write: 2021-06-28 10:53:31

حاكم كيونغ كي يعلن هذا الأسبوع عن خوض سباق الترشح للانتخابات الرئاسية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعلن "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" خلال هذا الأسبوع عن اشتراكه في سباق اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة.
وصرح النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك هونغ غُن"، أحد مساعدي "لي" المقربين، أمس الأحد، بأن "لي" سيعلن عن ذلك يوم الخميس بعد استكمال التسجيل كمرشح أوليّ مع الحزب.
وقال "بارك" إنه سيكشف لاحقا عن موعد وكيفية ذلك الإعلان.
ومن المتوقع أن يعلن "لي" عن ترشحه للرئاسة من خلال مقطع فيديو مسجل مسبقا ويتم نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن "لي" يأتي حاليا في صدارة استطلاعات الرأي العام، من بين المرشحين المحتملين في التكتل الحاكم.



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