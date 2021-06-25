الحزب الحاكم يبدأ تسجيل مرشحي الرئاسة في السباق الأوليّ

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سيبدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية عملية اختيار مرشحه الرئاسي اليوم الاثنين، بدءا بتسجيل المرشحين الأوليين.وسوف تقبل لجنة الانتخابات بالحزب الطلبات بدءا من اليوم وحتى بعد الغد الأربعاء، ثم تسحب القرعة لتحديد أعداد المرشحين في الساعة 6:30 من مساء الأربعاء.ويخطط الحزب لإجراء منافسات أولية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم 9 يوليو، وذلك من خلال إجراء مسح عام واستطلاع لرأي أعضاء الحزب، بحيث يتم تقليص السباق إلى ستة مرشحين يوم 11 يوليو. ويذكر أن تسعة أعضاء في الحزب قد أعلنوا أو اقترحوا ترشحهم حتى الآن.وسوف ينضم إلى السباق الخاص بتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كلٌ من: "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، و"لي ناك يون" رئيس الحزب الديمقراطي السابق، و"تشو مي إيه" وزيرة العدل السابقة.