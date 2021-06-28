رئيس هيئة التدقيق يعرض تقديم استقالته وسط توقعات بالترشح للانتخابات الرئاسية

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عرض "تشيه جيه هيونغ" رئيس هيئة التدقيق الحكومية في كوريا الجنوبية تقديم استقالته اليوم الاثنين، وسط تكهنات بأنه قد ينضم إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام القادم.وقال رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في تصريحات للصحفيين إنه أعرب عن نيته الاستقالة للرئيس "مون جيه إين" اليوم، حيث إنه من غير المناسب الاستمرار في الخدمة وسط الجدل المحيط به.كما قدم "تشيه" اعتذارا للجمهور وللرئيس ومسؤولي المجلس، عن تنحيه عن منصبه قبل إنهاء فترة ولايته.وأضاف أنه يدرك جيدا مخاوف الجمهور وتوقعاته، وسوف يفكر في الدور الذي يتوجب عليه القيام به من أجل مستقبل البلاد.وقد ظهر رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في وسائل الإعلام والدوائر المحافظة كمنافس محتمل لدى المعسكر المعارض في السباق الرئاسي الذي سيجرى في العام القادم.