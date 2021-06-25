انخفاض الرحلات السياحية المحلية بنسبة 35% العام الماضي بسبب كورونا

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تبين أن جائحة كورونا قد أثرت بشدة ليس فقط على الرحلات السياحية للخارج، بل وأيضا على الرحلات السياحية المحلية في كوريا خلالالعام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن معهد الثقافة والسياحة الكوري أمس الأحد، قام الكوريون برحلات محلية بمقدار 225 مليونا و199 ألف رحلة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن المعدل الفردي للرحلات المحلية بلغ 4.95 رحلة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن عدد الرحلات السياحية المحلية شهد انخفاضا في شهري فبراير ومارس من العام الماضي بنسبة بلغت حوالي 50% مقارنة بالشهر الأسبق، ثم سجل انتعاشا خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو، لكنه انخفض مرة أخرى منذ أغسطس بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.