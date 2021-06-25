كوريا الجنوبية تسجل 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 500 حالة بعد أن كان قد تم تسجيل أكثر من 600 حالة لمدة خمسة أيام متتالية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 501 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 155 ألفا و572 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ501 الجديدة، 472 حالة محلية المصدر، منها 179 حالة في سيول، و157 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و37 حالة في مدينة بوسان، و30حالة في مدينة إنتشون، و16 حالة في مقاطعة كانغ وان، و10 حالات في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.أما حالات الإصابة الـ29 الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض الرقم اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بأكثر من 100 حالة مقارنة باليوم الأسبق على ما يبدو بسبب قلة عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تزال هناك مخاوف مرتفعة من زيادة انتشار الفيروس.وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى ألفين و15 حالة حتى الآن.