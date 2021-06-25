كوريا تشارك لأول مرة في المناورات العسكرية الأمريكية الأسترالية المشتركة

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من المقرر أن تشارك القوات البحرية الكورية في المناورات العسكرية الأمريكية الأسترالية المشتركة التي ستجرى في شهر يوليو القادم.وقالت السلطات العسكرية الكورية اليوم الاثنين إن مدمرة كورية ستشارك في مناورات "تاليسمان سيفر" العسكرية بين القوات الأمريكية والأسترالية التي من المخطط إجراؤها في المياه الأسترالية في منتصف شهر يوليو.وأكد مصدر عسكري في سيول أن مشاركة المدمرة الكورية في تلك المناورات تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الكورية على تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة، ولا تستهدف دولة معينة.وتبين أن كلا من اليابان وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا ستشارك أيضا في المناورات التي تجري كل عامين منذ عام 2005.وقال الأدميرال الأسترالي "ديفيد جونستون" إن حوالي 17 ألفا من الجنود سيشاركون في مناورات هذا العام، مشيرا إلى أن ألفين من الجنود الأجانب المشاركين سيتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين.ويرى المراقبون العسكريون أن المناورات تستهدف الحد من التوسع العسكري الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.