الحكومة الكورية تسعى لخلق أكثر من 150 ألف وظيفة من خلال ميزانية إضافية ثانية

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الاثنين عن خطط لخلق أكثر من 150 ألف وظيفة جديدة في النصف الثاني من هذا العام باستخدام ميزانية تكميلية ثانية تدرس الكتلة الحاكمة صياغتها لهذا العام، بالإضافة إلى أكثر من مليون وظيفة، وكذلك 250 ألف وظيفة تستهدف الحكومة الكورية خلقها من خلال الميزانية السنوية الأولية والميزانية التكميلية الأولى، على التوالي.وتركز الحكومة أولا على إضافة ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف وظيفة في مجالات التطعيم والحجر الصحي الممولة من الميزانية الإضافية الثانية المرتقبة.ومن بين المجالات الأخرى المستهدفة لخلق فرص العمل، سيتم تخصيص ما بين 20 ألف إلى 30 ألف وظيفة للشباب في صناعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وكذلك الثقافة والرياضة والسياحة.كما سيتم تخصيص ما يصل إلى 40 ألف وظيفة لكبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض والفنانين، في حين سيتم إنشاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة من خلال المساعدات المالية لإعادة توظيف العاطلين عن العمل.