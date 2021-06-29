الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تعيين مدير الاستراتيجية في هيئة الأركان كرئيس جديد للقوات الجوية

Write: 2021-06-29 09:55:06

تعيين مدير الاستراتيجية في هيئة الأركان كرئيس جديد للقوات الجوية

Photo : YONHAP News

تم ترشيح المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة الكورية "بارك إين هو" ليكون القائد القادم للقوات الجوية. وأعلنت الحكومة الكورية أمس الاثنين عن ترشيح العميد "بارك" رئيسا لأركان القوات الجوية وترقيته إلى رتبة لواء.
وسوف يبدأ بارك فترة ولايته إذا صدق الرئيس "مون جيه إين" على تعيينه بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان رئيس أركان القوات الجوية السابق الجنرال "لي صونغ يونغ" قد استقال مطلع هذا الشهر متحملا مسؤولية حادث انتحار ضابطة برتبة رقيب في سلاح الجو، زُعم أنه تم تجاهلها من قبل رؤسائها بعد تقديم شكوى بشأن تعرضها لاعتداء جنسي بواسطة زميل لها.
ومن المنتظر أن يقوم "بارك"، إذا تولى المنصب، بالإشراف على التحقيقات في هذه القضية وكذلك المداولات بشأن التدابير المضادة لمنع وقوع حوادث مماثلة.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;