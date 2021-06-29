تعيين مدير الاستراتيجية في هيئة الأركان كرئيس جديد للقوات الجوية

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تم ترشيح المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة الكورية "بارك إين هو" ليكون القائد القادم للقوات الجوية. وأعلنت الحكومة الكورية أمس الاثنين عن ترشيح العميد "بارك" رئيسا لأركان القوات الجوية وترقيته إلى رتبة لواء.وسوف يبدأ بارك فترة ولايته إذا صدق الرئيس "مون جيه إين" على تعيينه بعد موافقة مجلس الوزراء.وكان رئيس أركان القوات الجوية السابق الجنرال "لي صونغ يونغ" قد استقال مطلع هذا الشهر متحملا مسؤولية حادث انتحار ضابطة برتبة رقيب في سلاح الجو، زُعم أنه تم تجاهلها من قبل رؤسائها بعد تقديم شكوى بشأن تعرضها لاعتداء جنسي بواسطة زميل لها.ومن المنتظر أن يقوم "بارك"، إذا تولى المنصب، بالإشراف على التحقيقات في هذه القضية وكذلك المداولات بشأن التدابير المضادة لمنع وقوع حوادث مماثلة.