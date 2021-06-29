الرئيس مون يقبل استقالة رئيس هيئة التدقيق

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قبل الرئيس "مون جيه إين" استقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيونغ"، وقال إن "تشيه" خلق "سابقة غير مرغوب فيها".وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" في إفادة إعلامية أمس الاثنين بأن الرئيس "مون" وافق على إعلان "تشيه" الاستقالة ووجه أوامره بإعفائه من منصبه. وأضافت أن الرئيس "مون" أعرب عن أسفه لاستقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش، مشيرة إلى أن فترة عمله مكفولة بموجب الدستور من أجل الحفاظ على الحياد السياسي.وبذلك سينهي "تشيه"، القاضي السابق البالغ من العمر 65 عاما، فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات قبل ستة أشهر من الموعد المقرر، وسط تكهنات بأنه ربما يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة التي ستجري العام القادم، عن معسكر المعارضة.وكان "تشيه" قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس أنه أعرب عن نيته الاستقالة للرئيس "مون" لأنه رأى أنه من غير المناسب الاستمرار في الخدمة وسط الجدل المحيط به.