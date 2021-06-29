أغنية باتر لفرقة بي تي إس تتصدر جدول بيل بورد هوت 100 للأسبوع الخامس

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ظلت الأغنية الإنجليزية الثانية لفرقة "بي تي إس" الكورية بعنوان "باتر" على قمة مخطط بيلبورد الفردي الرئيسي للأسبوع الخامس على التوالي، منذ ظهورها الأول يوم 21 مايو الماضي.وقالت بيل بورد أمس الاثنين إن أغنية "باتر" هي الحادية عشرة التي نجحت في البقاء على قمة الجدول لمدة خمسة أسابيع متتالية من بين 54 أغنية في التاريخ ظهرت لأول مرة في المركز الأول على مخطط هوت 100.وأوضحت بيل بورد أن "باتر" احتلت المرتبة الأولى بعد أن تم بثها داخل الولايات المتحدة 12 مليونا و400 ألف مرة، وتنزيلها 128 ألف مرة خلال الأسبوع المنتهي في يوم 24 يونيو. كما اجتذبت الأغنية 27,6 مليون مستمع للبث الإذاعي في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو. وأصبحت "باتر" الآن من بين 196 أغنية بقيت في المرتبة الأولى على الرسم البياني لمدة خمسة أسابيع متتالية.وبأحدث إنجاز مع "باتر"، تصدرت "بي تي إس" مخطط بيلبورد عشر مرات حتى الآن، بما في ذلك ثلاث مرات بأغنية "ديناميت"، ومرة واحدة بنسخة الريمكس من أغنية "سافيدج لاف"، ومرة واحدة بأغنيتها المنفردة "لايف غوز أون".