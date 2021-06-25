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البيت الأبيض يعلن عدم حضور بايدن لأولمبياد طوكيو

Write: 2021-06-29 10:02:36Update: 2021-06-29 10:05:12

البيت الأبيض يعلن عدم حضور بايدن لأولمبياد طوكيو

Photo : YONHAP News

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سترسل وفدا إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، لكن الرئيس "جو بايدن" لن يكون جزءا منها.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان بايدن يعتزم زيارة طوكيو.
وقالت "ساكي" إن الرئيس لا يخطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية، لكنه سيشجع الرياضيين المشاركين، مؤكدة على أن الولايات المتحدة سترسل وفدا كما فعلت من قبل.
وكانت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية قد أوردت خبرا في وقت سابق يقول إن البلدين يبحثان الترتيبات للزيارة المحتملة للسيدة الأولى "جيل بايدن" لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بدلا من الرئيس "بايدن".
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