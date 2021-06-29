دراسة تقول إن خلط لقاحات فايزر وأسترازينيكا يولد استجابة مناعية أقوى

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تشير دراسة جديدة إلى أن خلط جرعات لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر يولد استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا مقارنة بجرعتين من لقاح أسترازينيكا.وجاءت النتائج التي نشرتها مؤسسة "لانسيت" على الإنترنت أمس الاثنين، من دراسة قادت عملية إجرائها جامعة أوكسفورد. واستكشفت الدراسة استخدام تركيبات مختلفة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة، مثلا جرعتان من فايزر، واثنتان من أسترازينيكا، وخلط جرعات من أسترازينيكا وفايزر.وأظهرت الدراسة أن الجرعات المختلطة أنتجت أجساما مضادة أكثر من لقاح أسترازينيكا القياسي ذي الجرعتين، لكن لقاح فايزر الذي يقسّم على جرعتين أيضا، أنتج أعلى استجابة للأجسام المضادة بشكل عام. وتشير نتائج التجربة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعتين من لقاح أسترازينيكا يمكن أن يكون لديهم استجابة مناعية أقوى إذا تم إعطاؤهم لقاحا مختلفا كمعزز.