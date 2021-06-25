الكتلة الحاكمة توافق على تجميع 33 تريليون وون للميزانية الإضافية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الديمقراطي الحاكم تجميع ميزانية تكميلية تبلغ 33 تريليون وون، أي حوالي 31 مليار دولار، لدعم أولئك الذين يعانون من التأثيرات السلبية لوباء كورونا.وصرح "بارك وان جو" كبير صانعي السياسات في الحزب الديمقراطي، بأن الكتلة الحاكمة اتخذت ذلك القرار اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لتنسيق السياسات عقد في مقر البرلمان.وسوف تكون الميزانية الإضافية المخططة لهذا العام هي الثانية والأكبر على الإطلاق بعد أن وضعت الدولة ميزانية إضافية بقيمة 14.9 تريليون وون في مارس الماضي.وسوف يتم إنفاقها على تمويل الجولة الخامسة من مدفوعات الإغاثة الطارئة، والتي ستذهب إلى الأسر في شريحة الـ80% الأقل دخلا، على النحو المتفق عليه بين الحكومة والحزب الحاكم.وتخطط الكتلة الحاكمة لتمويل الميزانية الإضافية الثانية بإيرادات ضريبية زائدة دون إصدار سندات حكومية.