توقعات بزيادة الصادرات الكورية بنسبة 19.1% هذا العام

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من المتوقع أن تشهد الصادرات الكورية لهذا العام زيادة بنسبة 19.1% مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يصل حجم الصادرات الكورية إلى 610.5 مليار دولار، أي أكثر مما توقعه اتحاد التجارة الكورية، وهو 601.7 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن صادرات منتجات الصناعات الرئيسية الثلاث عشرة التي سَجَّلَتْ زيادة بنسبة 25% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من المتوقع أن تتمتع بزيادة بنسبة 16.7% في النصف الثاني من هذا العام.وتوقَّع التقرير أن تزداد صادرات أشباه الموصلات بنسبة 10.7%، والسيارات بنسبة 12.3%، والسفن بنسبة 17.2%، والمنتجات الحديدية بنسبة 22%، ومشتقات البترول بنسبة 69.8%، والمنتجات البتروكيميائية بنسبة 41% خلال النصف الثاني من هذا العام.كما توقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 4% هذا العام، فيما يبلغ معدل زيادة الاستهلاك المدني 3%، الاستثمار في المرافق الصناعية والإنشاءات بنسبة 9% و1.1% على التوالي.