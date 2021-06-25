إلزام متلقي اللقاح بارتداء كمامات في الهواء الطلق في حال انتشار الفيروس المتحور

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قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن الحكومة ستطلب من الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا ارتداء كمامات في الهواء الطلق إذا انتشرت متحورات الفيروس، وذلك بالرغم من أنه سيتم السماح لهؤلاء الأشخاص المطعمين بخلع الكمامات في معظم الأماكن الخارجية، بدءا من يوم الأول من شهر يوليو المقبل.جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن الحكومة قد تُضطر إلى إلزام ارتداء كمامات في الهواء الطلق مرة أخرى، مشيرا إلى أن مخاطر فيروس كورونا ستزداد مع بدء تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المخففة الشهر المقبل.كما أشار رئيس الوزراء "كيم" إلى أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الدول ذات معدلات التعطيم العالية تشهد زيادة في الإصابات الجديدة وتشدد إجراءاتها للحجر الصحي مرة ثانية.وشدد "كيم" على أن كوريا الجنوبية لا يمكن أن تكون استثناء بشأن عودة انتشار الفيروس دون تطبيق شامل لإجراءات الحجر الصحي.