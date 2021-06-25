اكتشاف سلحفاة بحرية برأس ضخم في شمال البحر الشرقي

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سلحفاة بحرية ذات لون بني تتحرك ببطء بعيدا في البحر الأزرق الداكن.اكتشف صيادون هذه السلحفاة التي كانت عالقة في شبكة في بحر يبعد 4 كيلو مترات قبالة إقليم "كوسونغ" شرقيّ البلاد، وأنقذوها.يقول يو ميونغ كون قبطان قارب صيد الأسماك الذي أنقذ السلحفاة:"شمَّرنا الشبكة صباحا حيث وجدنا سلحفاة عالقة فيها، وتأكدنا أنها مازالت على قيد الحياة، وكنا نحاول تحريرها".والسلحفاة البحرية ضخمة الرأس أو الحنفاء هي سلحفاة تعيش في المحيطات، ويتراوح لون جلدها بين الأصفر إلى البني المُحَمَّر.ويتجاوز طول السلحفاة التي تم اكتشافها في بحر الشرق 70 سنتيمترا، ويصل وزنها إلى 80 كيلوغراما، ويبدو أن عمرها يتراوح بين 30 عاما و50 عاما.جدير بالذكر أن هذا النوع من السلاحف يتم اكتشافه في المحيطات الكورية بمعدل أقل من مرة واحدة سنويا.يقول كيم إيل هون، الباحث في المعهد الكوري للتنوع البيولوجي البحري:"نادرا ما يظهر هذا النوع من السلاحف بسبب برودة المياه في شمال البحر الشرقي، لكن يتم اكتشافه بين الحين والآخر في البحر قبالة مقاطعة كانغ وان".وقال الخبراء إن زيادة اكتشاف أفراد السلاحف البحرية في المياه البحرية الشمالية في الآونة الأخيرة تتطلب إجراء دراسة حول ما إذا كانت لها صلة بتغير المناخ.