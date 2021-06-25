الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على تخصيص ميزانية تكميلية ثانية

Photo : YONHAP News

اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم على تخصيص ميزانية تكميلية ثانية تصل قيمتها إلى 33 تريليون وون، في اجتماع مشترك بينهما عقد اليوم الثلاثاء في البرلمان.وبموجب خطة الحكومة والحزب الحاكم، سيتم دفع دعم الإنقاذ لـ80% من المواطنين ذوي الدخل المحدود المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.كما سيتم بموجبها تقديم دعم مالي إضافي لـ3 ملايين شخص من الذين يحصلون على الدعم المالي الأساسي، وينتمون إلى المجموعة الفقيرة الثانوية، والعائلات ذات العائل الواحد.وسيتم تخصيص تريليون وون من الميزانية التكميلية في نظام الاسترداد النقدي مقابل الإنفاق للأشخاص ذوي الدخل العالي من خلال استخدام بطاقات الائتمان.وأكد "بارك وان جو" رئيس لجنة الشؤون السياسية للحزب الحاكم أن تخصيص الميزانية التكميلية الثانية له معنى خاص لأنه سيتم إنفاقه لدفع مساعدات مالية لجميع سكان كوريا الجنوبية.وستخصص 5 ترينيونات وون في دعم أصحاب المحلات المغلقة، و5 تريليونات وون أخرى في تعزيز الحجر الصحي وتطعيم اللقاحات، و3 تريليونات وون لخلق وظائف، و13 تريليون وون في تقوية الأعمال التجارية المحلية وتمويل الحكومات الإقليمية.وسيتم تقديم مشروع الميزانية التكميلية الثانية إلى البرلمان يوم الأول من شهر يوليو المقبل للمراجعة، حيث تسعى الحكومة والحزب الحاكم إلى الحصول على المصادقة البرلمانية عليه في الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي ستعقد في الشهر القادم.