المدعي العام السابق يون يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة

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أعلن المدعي العام السابق "يون سوك يول" عن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرَى في العام القادم.ويأتي هذا الإعلان بعد حوالي أربعة أشهر من تنحيه عن منصب رئيس الإدعاء في شهر مارس الماضي.وتعهد "يون" بإعادة بناء دولة ديمقراطية حرة، وسيادة القانون، وقيمة العدالة التي يتردد صداها عبر العصور والأجيال.وانتقد إدارة الرئيس "مون جيه إين"بلهجة شديدة، مشيرة إلى إن السياسات الاقتصادية والعقارية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأربعة الماضية متجاهلة طبيعة الأشياء في الاقتصاد، مما تسبب في معاناة العديد من الشباب وأصحاب المحلات الصغيرة.وأكد أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الحرة من خلال إستراتيجية "الفائز يأخذ كل شيء"، مضيفا أنه لن يُطيق الانتظار ليرى الديمقراطية التي تريدها حكومة الرئيس "مون".وطالب "يون" بالوحدة الوطنية لمنع المجموعة الفاسدة وغير القادرة من تمديد تولي السلطة ولتحقيق تغيير في الإدارة، مؤكدا استعداده للتفرغ الكامل لمستقبل الأمة والشعب.ولم يوضح المدعي العام السابق ما إذا كان سينضم إلى حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.