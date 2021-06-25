السجن 3 سنوات على عمدة بوسان السابق بسبب الاعتداء الجنسي

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أصدرت محكمة بوسان الإقليمية حكما على عمدة مدينة بوسان السابق "أوه كُه دون" بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفتين في حكومة المدينة.وفي حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، قالت المحكمة إن "أوه" أساء استخدام سلطته على الضحايا أثناء ارتكاب العنف الجنسي.وقد اتُّهِم "أوه" - الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحاكم - بالاعتداء الجنسي على موظفة في حكومة المدينة في شهر نوفمبر من عام 2018، وبمحاولته الثانية الفاشلة المشابهة للاعتداء في الشهر التالي.كما تم اتهامه أيضا بالاعتداء على موظفة أخرى والتسبب في معاناة الضحية وهو ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة.واستقال "أوه" من منصبه يوم الثالث والعشرين من شهر مارس العام الماضي بعد أسبوع من إجراء الانتخابات العامة.