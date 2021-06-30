الحكومة تؤكد التمسك بالخطة الأولية لخط السكك الحديدية جي تي إكس

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أكدت الحكومة الكورية على خطتها الأولية لربط مدينتي "كيمبو" وبوتشون" الإقليميتين في غرب مقطعة "كيونغ جي" بخط "القطار الكبير السريع"، المعروف اختصارا بـ"جي تي إكس"، في منطقة العاصمة الكبرى، على الرغم من دعوات السكان لإجراء تغييرات على تلك الخطة بحيث يقوم الخط بمنطقة "كانغ نام" في جنوب سيول. وعقدت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اجتماعا للجنة صناعة السكك الحديدية أمس الثلاثاء، حيث استكملت النظر في مشروع بناء السكك الحديدية الوطني الرابع الذي يحدد خطط التوسع المستقبلية للسكك الحديدية في البلاد حتى عام 2030. وبموجب المشروع المؤكد، سيربط خط "جي تي إكس" محطة "جانغ كي" في "كيمبو" بحطة "استاد بوتشون" في مدينة "بوتشون" كما أُعلن في البداية. وقد اعترض العديد من السكان في منطقة غرب العاصمة سيول على المشروع عندما تم الكشف عنه في البداية في شهر أبريل، ودعوا الحكومة لتوسيع الخط السريع المحتمل ليشمل منطقة "كانغ نام"، ومدينة "هانام" التي تقع في شرق مقاطعة "كيونغ كي". وردا على ذلك، قالت الوزارة أمس الثلاثاء إنها تدرس بدلا من ذلك ربط خط "جي تي إكس- دي" بخط "جي تي إكس- بي" الذي سيمتد من منطقة "سونغ دو" في "إنتشون"، إلى "ما صوك" في شمال شرق مقاطعة "كيونغ كي"، من أجل توفير المزيد من الخيارات للسكان في غرب العاصمة، للتنقل إلى سيول. وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أيضا مشروعا بقيمة 4,5 تريليون وون لبناء خط سكة حديدية بطول 200 كيلومتر تقريبا يربط بين مدينتيْ "ديغو" و"كوانغ جو".