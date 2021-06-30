البرلمان يقر قانونا لمنح المزيد من الإجازات البديلة

عقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة عامة أمس الثلاثاء أقر فيها مشروع قانون يهدف إلى السماح بتخصيص عطلات بديلة لجميع أيام العطلات الرسمية التي تأتي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وحتى الآن، كانت العطلات الخاصة فقط خاضعة لنظام العطلات البديلة، مثل رأس السنة القمرية الجديدة، وعيد الحصاد "تشوسوك"، وعيد الطفولة، لكن القانون الجديد سيسمح بأيام بديلة لجميع أيام العطل الرسمية، وهو ما يعني أنه سيتم تخصيص عطلات بديلة لكل من عيد الاستقلال ويوم تأسيس الدولة ويوم الحروف الكورية "هانغُل" وعيد الميلاد، وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام.ومع ذلك، تم استبعاد الشركات التي لديها أقل من خمسة موظفين، والتي لا يلزمها القانون بمنح إجازة مدفوعة الأجر، من تطبيق القانون الجديد. وقد قاطع حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي التصويت على القانون بحجة أن استبعاد مثل هذه الشركات يتعارض مع الهدف من وضع نظام للعطلات البديلة.